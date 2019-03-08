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Bakan Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

08.03.2019 - 10:51 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak "Türkiye'de cesur, özgüvenli ve girişimci kadınlar engel tanımadan üretime katılıyor ve katma değer üretiyor. Kadınlarımız üretime katılıyorlar, katma değer üretiyorlar. Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce şahit oluyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın Erkek Eşitliği' için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

*  Enerji veren bir ruhu var kadınlarımızın. Gerek anne gerek eş olsun... Toplumun her kesiminde her noktasında bu değerli gün vesilesi ile cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığımızın artmasını isteyerek başlıyorum konuşmama. 

* Bakanlıkta hep erkek var hiç kadın yok, biz bu organizasyonlar farkındalık oluşturmak için düzenlemiştik. Türkiye'nin cinsiyetle ayrımcılık noktasında ciddi yol katettiğimizi görmemize vesile oldu. Türkiye'de cesur, özgüvenli ve girişimci kadınlar engel tanımadan üretime katılıyor ve katma değer üretiyor. Kadınlarımız üretime katılıyorlar, katma değer üretiyorlar. Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce şahit oluyoruz. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna yaptığımız ziyaretlerde gençlerimiz ve kadınlarımızla oturup istişare ediyorum. Tüm bu temaslarda müthiş bir enerji oluyor. 

* Geçen gittiğimiz yerde hanımlar ev ekonomisi sanıyordum, maliyecilerin soramayacağı soruları sordular. Meseleye ne kadar vakıf olduklarına şaşırdık. Gelecek nesillere ancak yaşlısıyla, genciyle,kadınıyla erkeğiyle hep beraber omuz omuza vererek ulaşabiliriz. Türkiye bu dönemlerden geçti. Kadınlara yönelik ayrımcılığı yaşadık, kadının kadına yaptığı ayrımcılığı yaşadık. Türkiye cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir noktaya sahip. Seçme seçilme konusunda dünyadaki ilk ülkelerden oldu. 

* Toplumsal hafızamızdaki ve belleğimizdeki bu referanslar yeterli değil. 15-20 yılda rakamlar ortada kadınlarımız önemli mesafe katetti. Aynı zamanda özel sektörde yakaladığımız bu ivmeyi kamu noktasında istediğimiz düzeye çıkaramadık. Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinde konuşuyorum. Belirli pozisyonlardaki mevkilerde kadınlarımız çok az. Tüm Bakanlıklar ve kamuda kadınlarımız çekinmeden bu pozisyonlara talip olmalarını bekliyorum. 

* Yeni Ekonomi Programı'nda en önemli unsurlardan biri nitelikli insan kaynağı olarak belirtiğimiz kavram en önemlilerinden oldu. Ülkemiz eğitimli insan gücüne sahip. 


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