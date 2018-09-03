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Bakan Albayrak: Zorluk ve risklerin farkındayız

03.09.2018 - 10:59 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Zorluk ve risklerin farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fiyat istikrarı açısından zorluk ve risklerin farkındayız" dedi. Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Para politikası çerçevesinde tedbirlerin alınacağından eminiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, örtülü sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de düşünmediklerini ve düşünmeyeceklerini söyledi.

Reuters'a verdiği söyleşide Albayrak, swap piyasasındaki düzenlemelerin "örtülü sermaye kontrolü" algısı yaratabileceği değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine, "Ülke olarak piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de başvurmayı düşünmedik ve düşünmeyeceğiz. Kriz dönemlerinde bile böyle bir uygulamaya başvurmayan bir ülke olarak küresel sermaye piyasalarında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

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Finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasının tüm ekonomik aktörler ve finansal sistem açısından kritik önemde olduğunun altını çizen Albayrak, "İktisadi temellerden kopuk fiyat hareketlerinin ve sıradışı oynaklıkların finansal sisteme verebileceği zararların önüne geçilmesi hükümetlerin ve düzenleyici kurumların sorumluluğudur. Swap piyasasındaki düzenlemeye de bu yönde bakılmalıdır. Türkiye uluslararası piyasalara entegre bir ekonomidir, serbest piyasa uygulamalarından asla taviz vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Swap hamlesi, TCMB VİOP adımı gibi tedbirlerin Türk piyasalarının uluslararası piyasalar ile bağını zayıflattığı değerlendirmesi var. Bu konuda endişe taşıyor musunuz?" sorusuna Albayrak, "Tüm bu düzenlemelere tekil önlemler olarak değil, bir finansal mimarinin ilk ama etkili adımları olarak bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ülkemiz piyasaları küresel finansal piyasalarla yakın ve derin bir ilişki içerisindedir" dedi ve şöyle devam etti:

"Atılan son adımlar finansal piyasaların derinleşmesine ve küresel piyasalarla daha sağlıklı ve istikrarlı bir bağ̆ kurulmasına yönelik adımlardır. Bu yenilikler uluslararası en iyi uygulamalarla ve G-20 gündemindeki finansal reform önerileriyle de uyumludur. Amacımız, bu tür işlemlerin aşama aşama yerel piyasalarda belirli bir disiplin ve bildirim yükümlülükleriyle yapılmasına imkan sağlayacak altyapıyı ve pazarları oluşturmaktır. Bu konuda yakın zamanda gerekli adımları atacağız. İşaretlerini de piyasaya duyurduk."


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