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Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum

12.09.2019 - 17:43
Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız.

* Küresel ve bölgesel anlamda 10 yıl öncesine göre çok daha farklı konumdayız. Ticaret savaşlarının yaşandığı AB ile konjöktürden geçerken ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz.

* Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

* Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz.

* Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum.

* Hem ÜFE hem de TÜFE’de tek haneli rakamları 1 yıl geçmeden görmüş olacağız.

* Hem pozitif büyümeyi hem de cari fazlayı eşgüdümlü verebilmek çok önemli

 


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