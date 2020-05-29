Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pek çok bilinmez bulunmasına rağmen gerek salgınla mücadele gerekse ekonomi konusunda attığımız zamanlı adımlar ve aldığımız önlemler ile Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah." dedi.

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