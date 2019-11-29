Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , twitter hesabı üzerinden; "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

##$HABER_1458800$##

Etiketler