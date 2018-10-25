‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak

25.10.2018 - 15:15 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Yarın bir kısmı açıklanacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Yakın dönemde çok daha güçlü iş birliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Yarın bir kısmı açıklanacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile katıldıkları toplantı sonrası açıklama yaptı. Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Alman Ekonomi Bakanı'nın beraberinde, Almanya'nın 30 büyük firmasının yetkilisinin Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Nürnberg'de polisin orantısız şiddetiyle hayatını kaybeden Ümit Dursun'un haberiyle sarsıldık. Bunların son bulmasını temenni ediyoruz

*Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri. Güçlü ekonomik iş birliğinin, siyasi iş birliğini beraberinde getirmesini bekliyorum.

*Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk

*Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz

*İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

*Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.

*İki ülke çok önemli ticaret partneri

*Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

*Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz

ÜLKEMDE, ÇOK SAYIDA İNSANIN TÜRKİYE İLE BAĞLARI VAR

*Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.

*Bu bölgede siyasi istikrara da ihtiyacımız var. 

*İşbirliğimiz için yeni imkanlar var. Şirketlerin daha fazla yatırım yapabilmelerini konuştuk.

*Bu ülke sadece önemli bir partner değil, aynı zamanda son 80 yılda önemli başarılara imza attı.

*Türk Hükümetinin kur kriziyle baş etmek için aldığı önlemler etkili oldu

Bakanı Altmaier, açıklamasının devamında yaptığı açıklamada, yarın yapacakları görüşmelerde, enerji, turizm alanlarındaki projelere ilişkin kapsamlı görüşmeler yürüteceklerini söyledi.


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.858 Değişim: 0,18% Hacim : 4.699 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 91.958 25.10.2018 Yüksek 93.409
Açılış: 92.272
5,6617 Değişim: -0,73%
Düşük 5,6218 25.10.2018 Yüksek 5,7363
Açılış: 5,70345
6,4591 Değişim: -0,48%
Düşük 6,4324 25.10.2018 Yüksek 6,5636
Açılış: 6,49045
224,14 Değişim: -0,86%
Düşük 222,82 25.10.2018 Yüksek 228,51
Açılış: 226,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.