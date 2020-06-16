Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" açıklamasında bulundu.

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