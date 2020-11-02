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Bakan Albayrak: Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı

02.11.2020 - 15:37
Bakan Albayrak: Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, ihracatın ekimde yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ekim ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi. Geçen ay ihracatın yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar dolar olduğuna işaret eden Albayrak, "Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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