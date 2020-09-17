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Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor

17.09.2020 - 16:40
Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor! 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" şeklinde belirtti.


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