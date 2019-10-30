Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor
Bakan Albayrak, ekonomi güven endeksine ilişkin olarak piyasalardaki güçlü toparlanmanın sürdüğünü söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi güven endeksinin açıklanmasının ardından Twitter hesabı açıklamada bulundu. Bakan Albayrak; "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" şeklinde belirtti.
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