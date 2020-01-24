Bakan Albayrak: TL varlıklarına güvenenler kazandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak açıklamasında, "2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" dedi.

2018 Ağustos‘tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.



Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.



Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı. pic.twitter.com/L7YJgzLsWQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 24, 2020

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