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Bakan Albayrak’tan ’Oruç Reis’ paylaşımı

12.10.2020 - 15:00
Bakan Albayrak’tan ’Oruç Reis’ paylaşımı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’e demir almasına ilişkin "Seferin kutlu, yolun açık olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğuna ilişkin açıklamasını retweetledi. Albayrak mesajında, "Oruç Reis Akdeniz’de. Seferin kutlu, yolun açık olsun" ifadesini kullandı.


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