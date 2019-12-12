Bakan Albayrak sosyal konut için başvuru tarihlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, sosyal konut projesine başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunululacak.

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