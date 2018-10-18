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Bakan Albayrak: Piyasalardaki dalgalanma süreci durdu

18.10.2018 - 11:27 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Piyasalardaki dalgalanma süreci durdu | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu" açıklamasında bulunurken, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığına vurgu yaptı.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*  2002 Kasım'dan beri kapsamlı altyapı hamlemiz girişime büyük bir avantaj sağladı. 2008 küresel finansal krizden beri 10 yıl geçti. 2010'den beri küresel ekonomi yavaş yavaş toplanmaya başladı.

HER ZAMAN TİCARETTE KORUMACILIĞA KARŞI ÇIKTIK

* Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik.

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* Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ SERMAYE YAPISINI MUHAFAZA EDECEĞİZ

* Bu temelleri önümüzdeki dönem daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceğiz. Daha da dayanıklı hale getirecek yöntemleri hayata geçirdik, daha da yenilerini hayata geçireceğiz. 

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 21 DEĞER KAZANDI

* Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN DALGALANMA SÜRECİ DURDU

* Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok.

TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA  BAŞLAMIŞTIR

* Doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Sadece finansal ve maliye politikalarla değil, uluslararası işbirliğini de çok önemsiyoruz. Suriye'deki savaşın sona ermesi için tüm tarafların işbirliği büyük önem arz ediyor. Güçlü siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile değil, bölgesel iklimle daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 

* 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz.

* Bu temelleri önümüzdeki dönem daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceğiz. Daha da dayanıklı hale getirecek yöntemleri hayata geçirdik, daha da yenilerini hayata geçireceğiz. 

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 21 DEĞER KAZANDI

* Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN DALGALANMA SÜRECİ DURDU

* Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok. 

TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA  BAŞLAMIŞTIR

* Doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Sadece finansal ve maliye politikalarla değil, uluslararası işbirliğini de çok önemsiyoruz. Suriye'deki savaşın sona ermesi için tüm tarafların işbirliği büyük önem arz ediyor. Güçlü siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile değil, bölgesel iklimle daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. 

* 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz.

BRICA nedir?

Çin hükümetinin 2013 yılında açıkladığı Kuşak ve Yol girişiminin iş dünyası ayağı olarak nitelendirilebilecek BRICA (Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği), İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ortaklıkları artırmak amacıyla CFIE tarafından 2016'da Pekin'de kurulan çok taraflı bir işbirliği mekanizmasıdır. 29 ülke & bölgeden 31 iş dünyası kuruluşunun üyesi olduğu BRICA'da TÜSİAD da kurucu üyedir.


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