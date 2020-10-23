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Bakan Albayrak paylaştı! Binlerce kişiye iş imkanı

23.10.2020 - 17:45
Bakan Albayrak paylaştı! Binlerce kişiye iş imkanı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" açıklamasında bulundu.


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