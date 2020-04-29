Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi.

Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı.

%7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." şeklinde açıkladı.

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