Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Küçük işletmelerin bir talebi daha yerine getirildi
Bakan Albayrak "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;
"Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi.
Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı.
%7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun." şeklinde açıkladı.
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