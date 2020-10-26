Bakan Albayrak: KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden, "Mikro İşletmeler Destek PaketiBeyaz koyu onay işareti Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde." paylaşımında bulundu.

Mikro İşletmeler Destek Paketi✅

Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha!



KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız.

Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde. https://t.co/8cJPLR3Zi2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020

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