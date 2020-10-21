Bakan Albayrak: 'Kalkınma Fonu' hizmete sunuldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu" şeklinde belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" dedi.

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