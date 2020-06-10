Bakan Albayrak: İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a “Finans Merkezi” olmak çok yakışacak" dedi.

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