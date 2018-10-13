‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bu bedel ödenmeyecek Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bu bedel ödenmeyecek

Bakan Albayrak: Görevi Türkiye olarak devraldık

13.10.2018 - 10:47
Bakan Albayrak: Görevi Türkiye olarak devraldık

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum." dedi.


‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bu bedel ödenmeyecek Doğalgaz aboneliğinde yeni dönem: Bu bedel ödenmeyecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.657 Değişim: 2,02% Hacim : 10.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.389 12.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 95.695
5,8720 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8720 13.10.2018 Yüksek 5,8720
Açılış: 5,872
6,7896 Değişim: -1,00%
Düşük 6,7425 13.10.2018 Yüksek 6,9469
Açılış: 6,8582
229,97 Değişim: -1,27%
Düşük 228,88 12.10.2018 Yüksek 234,73
Açılış: 232,94
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.