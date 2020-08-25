Bakan Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." paylaşımında bulundu.

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