Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay erteliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.

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