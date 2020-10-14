Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni döneme giriyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." şeklinde değerlendirdi.

YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.



Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.



Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız. pic.twitter.com/HuQMciPUde — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020

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