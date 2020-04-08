Bakan Albayrak: Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız" mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." paylaşımında bulundu.

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