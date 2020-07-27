Bakan Albayrak: Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BORSA İSTANBUL MESAJI: YENİ BİR DÖNEM, YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç… 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" şeklinde değerlendirdi.

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