Bakan Albayrak: Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşuyor. Bakan Albayrak, "Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşuyor. Bakan Albayrak, "Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından Kasım ve Aralık'ta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz.

* Logoya sahip çıkan mücadeleye destek veren herkesi ayrı ayrı destekliyorum. Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamları ile birlikte sonrasında ise aşağı yönünü sürdürerek devam edeceğiz. Enflasyon ve faiz denen 2 prangadan ekonomimizi kurtardığımızı göreceğiz.

* Yatırımcıların küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Ekonomimizde son dönem dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. Ekonomide olumsuz hava hızla dağılıyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 70'lere çıktı. Ekim ayındaki bu süreç tüm alanlardaki pozitifleşmelerle birlikte yıl sonu hedeflerimiz adım adım gerçekleşecek.

* Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor. Kötü bir dönemi geride bıraktık. Küresel zorlukların beklendiği döneme hızla yaklaşırken Türkiye öyle bir güçlü dönemi yaşıyor ki bunun etkisini 2019 ve 2020'de çok daha güçlü göreceğiz.

* Bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli çalışmalarımızın hayata geçtiğini göreceğiz. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak ve yeni haller yeni satış imkanları sağlanacak. Lojistikteki kayıpların önüne geçeceğiz.

* Bu yasal düzenlemeyle dünyada örneği olmayan modeli çalışıyoruz. Çok güçlü eko-sistem oluşturarak hem israfı, maliyeti noktasında kritik bir eko-sistem oluşturacağız. Aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak.

* Hacmi derinliği koordinasyonu ile 12 Eylül Darbesi'nde bile maruz kalınmayan ekonomik saldırılarak maruz kaldık. Teker teker bu süreçleri geride bıraktık.

* Yeni bir sürecin arefesindeyiz. Biz bu süreçlerden yeter ki suni gündemlere takılıp ana meselelere odaklanmaktan uzaklaşmayalım.

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