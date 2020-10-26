Bakan Albayrak: Ekonomi rotasında ilerliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Ekonomi rotasında ilerliyor
Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden son açıklanan ekonomik verileri değerlendirerek " Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" şeklinde açıkladı.
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS
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