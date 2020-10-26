Bakan Albayrak: Ekonomi rotasında ilerliyor | Ekonomi Haberleri

Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi👏 pic.twitter.com/CR0aYcmmMS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden son açıklanan ekonomik verileri değerlendirerek " Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor. Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi" şeklinde açıkladı.

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