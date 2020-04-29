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Bakan Albayrak: Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık

29.04.2020 - 12:41
Bakan Albayrak: Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamaya konuldu. Bakan Albayrak internetten gerçekleşen toplantıda "Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

*  Ekim dönemini kaçırmamak için tüm tedbirlerimizi aldık. Fırsatçılara sesleniyorum. Çok daha sert adımlar atacağız. 

DİTAP HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.

Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.


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