Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle;

#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak.

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