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Bakan Albayrak: Düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz

11.12.2019 - 21:54
Bakan Albayrak: Düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, Meclis'tki bütçe görüşmelerinde konuştu. Albayrak, "Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis'te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. 

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalışıyoruz.

Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.

Bu yıl cari fazlada rekorlar kırdığımız bir yıl.

Eğer büyük ve güçlü Türkiye ideali kurmak istiyorsak ve en büyük 10 ekonomiden biri olmak istiyorsak ekonomiyi yüzde 5 altına taşımak zorundayız.

Attığımız her düzenlemenin, her kararın enflasyondaki etkisini inceleyerek hareket ediyoruz.

Gıda fiyatları konusunda 3 bakanlık her ay düzenli olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz.

İthalatımızı alzaltmak için yerli kaynakların tercih edilmesini sağladık.

Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık.

Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz.

Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz.

Güçlüyüz, çünkü tarihin en büyük 3 kur saldırısına rağmen düşmeden, yıkılmadan yolumuza devam ediyoruz.


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