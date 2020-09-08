Bakan Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" paylaşımında bulundu.

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