Bakan Albayrak: Covid-19‘a rağmen hız kesmiyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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