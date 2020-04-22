Bakan Albayrak: Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz
Bakan Albayrak, "İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.
Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız " şeklinde belirtti.
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