Bakan Albayrak: Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.

Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız " şeklinde belirtti.

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