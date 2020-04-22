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Bakan Albayrak: Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz

22.04.2020 - 11:11
Bakan Albayrak: Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;  "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. 

Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız " şeklinde belirtti.


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