Bakan Albayrak: Büyümemize ivme katacaktır | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında BDDK'nin, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararları ile ilgili olarak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz.

İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!

Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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