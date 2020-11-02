Bakan Albayrak: Büyüme geçen aya göre hız kazandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor" dedi.

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