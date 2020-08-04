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Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası

04.08.2020 - 10:44
Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." açıklamasında bulundu.


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