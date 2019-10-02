Bakan Albayrak: Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgi artacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Borsa İstanbul pazar yapısında gerçekleşen güncellemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamada "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak" şeklinde değerlendirdi.

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