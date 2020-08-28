Bakan Albayrak, "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklanan Ekonomik Güven Endeksi'ni değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" şeklinde belirtti.

Etiketler