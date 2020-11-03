Bakan Albayrak: Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.

Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!

Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.

Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020

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