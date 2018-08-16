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Bakan Albayrak Alman Finans Bakanı ile görüştü

16.08.2018 - 15:42 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak Alman Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı ile görüştü. İki bakan 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'la telefonda görüştü. ABD'nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak, bugün Scholz'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.

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Scholz, güçlu Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) için büyük önem taşıdığını belirtti. Albayrak da Türkiye'ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya'dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Albayrak, Almanya Şansölyesi Angela Merkel başta olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu süreçte Türkiye'ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşımla pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, iki bakan, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı. Albayrak ve Scholz, bakanlık heyetlerinin en kısa sürede karşılıklı çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. 


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