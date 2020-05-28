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Bakan Albayrak açıklamıştı: Destek paketinin detayları belli oldu

28.05.2020 - 12:45
Bakan Albayrak açıklamıştı: Destek paketinin detayları belli oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair detayları aktardı.

Hazine ve Maliye Berat Albayrak dün TRT Haber'e konuk oldu. Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak yeni destek paketlerinin yolda olduğunun müjdesini verdi. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı. Destek paketiyle ilgili kapsamlı detayların yarın açıklanması beklenirken, Pazartesi de devreye alınması öngörülüyor. 

KONUT, TURİZM,YERLİ ÜRETİME YÖNELİK OLACAK

Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

KAMU BANKASINDAN BELİRLİ DÖNEM ÖDEMESİZ KREDİ

Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

YERLİ ÜRETİM MOBİLYA,BEYAZ EŞYA ALANA UYGUN KREDİ

Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞANA TATİL İÇİN KREDİ

Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

ORTA GELİR GRUBUNA UZUN VADELİ UYGUN KREDİ

Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.


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