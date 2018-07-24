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Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak

24.07.2018 - 15:40 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak açıkladı: Ekonomi ile ilgili bu adımlar atılacak

Bakan Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile yaptıkları toplantı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi. Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamasının devamında "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

*Bugün yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkıye’nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi konularında katılımcıların görüşleri dinlendi.

*Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmaları devam etmekte

*Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir

ENFLASYONDA DÜŞÜŞE ODAKLI ÇERÇEVE

*Açıklanacak yeni plan OVP ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak

*Yeni planın ve atılacak adımların enflasyon ile mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacak

*Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlar ile eş güdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalar ile yürütülecektir

*2018 malı yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı

*Kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecek

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI 

Toplantıya TOBB Baykanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TİM Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'nin yanı sıra iş insanları Hüsnü Özyeğin, Hamdi Akın, Ferit Şahenk, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Çalık, Ali Kibar, Cemal Kalyoncu katıldı.

Bakan Albayrak dün de, akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya gelmişti.

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