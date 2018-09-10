‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni azaldı Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni azaldı Sonraki Haber › Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi? Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi?

Bakan Albayrak’a yerli makam aracı önerisi

10.09.2018 - 13:27
Bakan Albayrak’a yerli makam aracı önerisi

Ali Kibar, geçtiğimiz hafta kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a makam otomobilleriyle ilgili bir öneride bulundu.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; yerli makam otomobili üretimine talip olduklarını açıklayan Kibar şunları söyledi: “D veya daha üst segment otomobillere verilecek alım garantisi ile Türkiye’de iki veya üç yeni yatırım mümkün olabilir. Kamuda 115 bin otomobil var. Bunların yüzde 15’i üst segment ve hepsi ithal. Eğer üst segment araçlarda 25 bin adetlik bir iç pazar oluşursa Türkiye’de üretim gündeme gelir. Gerekiyorsa alım garantisiyle bu bir müzakere şeklinde de olabilir. Böyle bir durumda Sonata modelimizi Türkiye’de üretebiliriz.

Böylece önemli bir tasarruf sağlanır. Bunun gerçekleşmesi için yerli üreticilerin ürünlerini ön planda tutacak bir vergi sistemi gerekli. Türkiye’deki mevcut üreticilerimizin hepsi zaten üretebilir. Yerli olmayan da buyursun gelsin, burada üretsin. Bizim için bir görev verilirse biz o göreve talibiz. Ülkemize fayda sağlayacak ne gerekiyorsa yaparız.” “Elbette şartlar oluşursa bunu devlet yetkilileri ile görüşürüm. Kamu, yerel yönetimler ve benzeri gibi üst düzey makamların kullanımı için son derece uygun olabilir” yorumunu yapan Kibar, “Ülkemizin bir potansiyeli var ve bir parça destek ve teşvikle yeni bir, iki veya üç markanın da yatırım yapmasına olanak sağlanabilir” dedi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni azaldı Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni azaldı Sonraki Haber › Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi? Piyasanın gündemi: Faiz artışı 3 mü olacak 5 mi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.698 Değişim: -1,69% Hacim : 5.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.698 10.09.2018 Yüksek 93.663
Açılış: 93.533
6,4701 Değişim: 0,11%
Düşük 6,4558 11.09.2018 Yüksek 6,4741
Açılış: 6,4633
7,4994 Değişim: 0,06%
Düşük 7,4828 11.09.2018 Yüksek 7,5096
Açılış: 7,49455
248,57 Değişim: 0,03%
Düşük 248,22 11.09.2018 Yüksek 248,91
Açılış: 248,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.