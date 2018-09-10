Bakan Albayrak’a yerli makam aracı önerisi

Ali Kibar, geçtiğimiz hafta kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a makam otomobilleriyle ilgili bir öneride bulundu.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre; yerli makam otomobili üretimine talip olduklarını açıklayan Kibar şunları söyledi: “D veya daha üst segment otomobillere verilecek alım garantisi ile Türkiye’de iki veya üç yeni yatırım mümkün olabilir. Kamuda 115 bin otomobil var. Bunların yüzde 15’i üst segment ve hepsi ithal. Eğer üst segment araçlarda 25 bin adetlik bir iç pazar oluşursa Türkiye’de üretim gündeme gelir. Gerekiyorsa alım garantisiyle bu bir müzakere şeklinde de olabilir. Böyle bir durumda Sonata modelimizi Türkiye’de üretebiliriz.

Böylece önemli bir tasarruf sağlanır. Bunun gerçekleşmesi için yerli üreticilerin ürünlerini ön planda tutacak bir vergi sistemi gerekli. Türkiye’deki mevcut üreticilerimizin hepsi zaten üretebilir. Yerli olmayan da buyursun gelsin, burada üretsin. Bizim için bir görev verilirse biz o göreve talibiz. Ülkemize fayda sağlayacak ne gerekiyorsa yaparız.” “Elbette şartlar oluşursa bunu devlet yetkilileri ile görüşürüm. Kamu, yerel yönetimler ve benzeri gibi üst düzey makamların kullanımı için son derece uygun olabilir” yorumunu yapan Kibar, “Ülkemizin bir potansiyeli var ve bir parça destek ve teşvikle yeni bir, iki veya üç markanın da yatırım yapmasına olanak sağlanabilir” dedi.

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