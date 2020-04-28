‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sektörü vurdu! Binlerce kişi işini kaybedebilir Petrol fiyatları sektörü vurdu! Binlerce kişi işini kaybedebilir Sonraki Haber › Ekonomi Zirvesi toplanıyor! Normalleşme adımları değerlendirilecek Ekonomi Zirvesi toplanıyor! Normalleşme adımları değerlendirilecek

Bakan Albayrak: 6 milyar liralık kredi borcunu öteliyoruz

28.04.2020 - 14:09 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: 6 milyar liralık kredi borcunu öteliyoruz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, çiftçilere yönelik olarak 6 milyar liralık kredi borcunun ötelenmesi imkanını sağladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin borçlarının 6 ay ertelendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.

Bakan Albayrak yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. 

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.698 Değişim: 0,43% Hacim : 10.801 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 100.664 28.04.2020 Yüksek 101.918
Açılış: 101.543
6,9974 Değişim: 0,16%
Düşük 6,9799 28.04.2020 Yüksek 6,9993
Açılış: 6,9859
7,6032 Değişim: 0,51%
Düşük 7,5499 28.04.2020 Yüksek 7,6193
Açılış: 7,5643
384,90 Değişim: -0,10%
Düşük 380,56 28.04.2020 Yüksek 385,67
Açılış: 385,28
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.