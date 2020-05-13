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Bakan Albayrak: 240 milyar TL'ye ulaştı

13.05.2020 - 15:12 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: 240 milyar TL'ye ulaştı | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki iyi konumda olan ülkelerden biridir" açıklamasında bulundu.


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