Bakan Ağbal'dan 'enflasyon' açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunumu konuşma metni yayınlandı. Ağbal, faiz harcamalarının 2018'de verilerden elde edilecek gelirlerin yüzde 12'si olacağını belirtti ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

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2018'deki "Fatih" projesi için 1 milyar lira ayrıldığını belirten Ağbal, 2018'de yapılacak tarımsal yardımlar için bütçeden 14.8 milyar lira ayrıldığını bildirdi. Finans dışı sektörlere 2018'de yapılacak yardımlar için ise 37 milyar lira ayrıldığı kaydedildi.