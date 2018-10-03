Ayakkabı sektörü AYMOD’da buluştu

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci büyük fuarı Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD), aralarında Afrika, Almanya, İtalya ve Rusya’nın da bulunduğu 80’den fazla ülkeden 600 alım heyeti ağırlanıyor. 60. AYMOD katılımcıları için özel olarak tasarlanan Aymod Premium Hall 4’de, fuar katılımcıları ile yabancı alıcılar bir araya gelecek.

Türk ayakkabı ve saraciye sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan AYMOD – Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 60. kez CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açtı.

2023 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ayakkabı sektörü için yurt dışı alım heyeti çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan CNR Holding ve TASD, bu çalışmaların sonucunda aralarında Afrika, Almanya, Azerbeycan, Arnavutluk, Belarus, Beyaz Rusya, Beyrut, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Pekin, Romanya, Rusya, Ukrayna’nın da bulunduğu 80’in üzerinde ülkeden 600 kişilik alım heyetini AYMOD Fuarı’na getirdi.

Yerli ve yabancı 400’ün üzerinde firmanın 1.000’den fazla markasının yer aldığı fuarda, 2019-2020 İlkbahar/Yaz sezonu ayakkabı modelleri sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstihdamın artışı için önemli bir kaynak olan Türk ayakkabı sektörünün en büyük buluşması AYMOD Fuarı yılda iki kez düzenleniyor.

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci büyük fuarı Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) işbirliğinde Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) ve KOSGEB desteği ile hayata geçirildi.

20 BİN AYAKKABI ALICISI BEKLENİYOR

Ayakkabı sektörünün yeni ürün ve hizmetlerinin sergilendiği, 6 Ekim tarihine kadar devam edecek olan AYMOD Ayakkabı Fuarı’nda, ziyaretçilerin yeni ürünlerle buluşması, katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları hedefleniyor. Ayrıca fuarı toplamda 20 bin ayakkabı alıcısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayakkabı ve saraciye modasına yön veren dünyaca ünlü markaların katılımcı olarak yer aldığı AYMOD Fuarı, 60 bin metre kare alanda gerçekleşiyor.

Zara ve Trendyol’un bu sene ilk defa yer alacağı fuarın yerli ve yabancı markalardan bazıları ise şöyle: Hammer Jack, Tergan, Twigy, Cabani, Ricardo Colli, MCP, Scooter, Conteyner, Euromar ,Lapinta, Devran, İnuovo Lota, Ridge, İlvi, Marcomen, Bulldozer, Darkwood, Topbaş United, Ferudun Kundura, Poletto, Dunlop.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ PREMIUM HALL 4’DE GERÇEKLEŞECEK

Altmışıncı AYMOD katılımcıları için özel olarak tasarlanan Aymod Premium Hall 4’de, fuar katılımcıları ile yabancı alıcılar bir araya gelecek.

Dünya mutfağından seçkin yiyeceklerin de ikram edileceği bu özel bölümde yer alacak olan Otantik, Al-Me Ayakkabı, Alta Gracia, Zirve, Maia Shoes, Icanvass – Önder, Carlovento, Baver, Berenni, Crisso, Blue Stone, Bordolli, Chaos, White World, Mondo, Bianco, Bianco Mando, Gentleman, Nemca Shoes, Çelik Sandalet, Danacı Grup- Diensi Ayakkabı, Efekti, Trust Shoes, Stone Blue, Heya Shoes, Modelle, Mario Muzi - Donna Ricco, Mfs Ayakkabı, Modaqueen, Modelle, Green Foot, Mym Shoes- Mym Exclusıve, Özdede – Dekosa, Pehlivan Shoes, Poletto, Sofia Baldi, Rem Ayakkabı, Ronya - Maria Rossi, Missliza, Slonch Shoes, Tek Yıldız, Stella, Wanetti, Lescarpe, Tigra - Carlo Valentin firmaları, yabancı ayakkabı alıcıları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kuracak.

AYMOD’DA İLKLER YAŞANACAK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulunun başlattığı Dünyada ve Türkiye’de ilk olan Yaşayan Ayakkabılar Müzesi 60. AYMOD Fuarı’nda ziyaretçileri ağırlıyor.

Bu alanda, 15 yaşında yaşamını kaybeden Eren Bülbül’ün kara lastikleri, Ferdi Özbeğen’in ayakkabıları, Mehmet Ali Birand, Nilüfer ve Vatan Şaşmaz gibi birçok ismin ayakkabısı yer alıyor.

Fuarın diğer dikkat çeken ilklerinden biri ise Türkiye’de ilk defa 3D printer ile ayakkabı üretimi yapılması oldu.

Ayrıca, Türkiye’de ayakkabı tasarım eğitimine gönül veren akademisyen Suhandan Özay Demirkan “Ottoman Dreams (Osmanlı Düşleri)” Koleksiyonu ile 2018 AYMOD ‘da yer alıyor.

İlk kez kağıttan yapılan gelin ayakkabısı da AYMOD’da yerini aldı.

Demirkan bu alanda kâğıt ayakkabı koleksiyonundan seçmeler sergiliyor.

Sanatçı, çalışmalarında artizanal işlerin üstünlüğünü ve el becerisinin sürekliliğini vurguluyor.