Avustralya sürpriz yapmadı

Avustralya Merkez Bankası beklenildiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklenildiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu ve bu kararıyla ekonominin bu yıl yüzde 3 ya da daha fazla büyüyeceğine duyduğu güvenin azaldığını belirtti. RBA'nın bu açıklaması faiz oranlarının ilerleyen aylarda da sabit tutulabileceğine ilişkin bir işaret.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 27 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi. Açıklamasında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) önümüzdeki iki yılda "yüzde 3'ün üstünde" büyüyeceği beklentilerine atıf yapmayan banka, GSYH'nın "bu yıl 2017'den daha hızlı" büyümesini beklediğini ifade etti.

Reuters'ın geçen hafta analistler arasında yaptığı anket, ekonomistlerin GSYH'nın Aralık ayında çeyrek bazda yüzde 0.6, yıllık bazda yüzde 2.5 artmasını beklediklerini gösterdi. Bununla birlikte, yakın dönemdeki düşük göstergeler, analistlerin bu beklentileri sırasıyla yaklaşık yüzde 0.5 ve 2.4'e düşürmesine yol açtı.

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