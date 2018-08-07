Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. Reuters'ın 38 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi.

RBA açıklamasında düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği belirtildi.

RBA ülkenin ortalama gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin 2018 ve 2019'da yüzde 3'ün biraz üzerine çıkmasını bekliyor.

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