Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0.25'te tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.25'te tuttu ve koronavirüs kriziyle mücadelede ekonomiyi desteklemek için elinden geleni yapacağını tekrar taahhüt etti.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters anketine katılan 18 analistin hepsi bankanın faizleri sabit tutacağını tahmin etmişti.

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